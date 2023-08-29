Признает Крым, снимет санкции: станет ли Рамасвами президентом США 38-летний республиканец хочет радикально изменить политику Вашингтона

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Кандидат в президенты США от Республиканской партии 38-летний бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что если он победит на президентских выборах, то снимет все санкции с России, «вернет ее на мировой рынок» и поможет решить спорные вопросы с Украиной. Как политик планирует договориться с Киевом и какие изменения ждут США и другие страны в случае его избрания — в материале NEWS.ru.

Что Рамасвами думает о России и Украине

Кандидат в президенты от республиканцев считает, что боевые действия на Украине должны прекратиться как можно скорее. По его мнению, для этого Киев должен пойти на территориальные уступки.

«Нашей целью не должно быть поражение Путина... Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок», — заявил политик.

Рамасвами опасается, что вмешательство США в ситуацию на Украине ведет к сближению России и Китая, и это представляет большую угрозу для Штатов. По его мнению, американские политики обращают больше внимания на проблемы Киева, чем на национальные.

«Мне кажется оскорбительным, что у нас есть профессиональные политики, которые совершают паломничество в Киев, к своему папе Зеленскому, не делая того же для людей на Мауи (с 9 августа на Мауи бушуют разрушительные пожары. — NEWS.ru)», — говорит он.

Американист Владимир Можегов рассказал NEWS.ru, что рост популярности Рамасвами связан с его яркими тезисами о России.

«Республиканский электорат считает, что администрация президента США Джо Байдена привела страну к бессмысленному и опасному конфликту с Россией. Безусловно, популярность идей Рамасвами символизирует усталость республиканцев от военизированного и милитаристского курса», — говорит эксперт.

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press Республиканский электорат считает, что администрация президента США Джо Байдена привела страну к бессмысленному и опасному конфликту с Россией

Что еще Рамасвами думает о внешней политике США

Республиканец считает, что в ближайшем будущем США должны позволить Китаю взять Тайвань под контроль. По его словам, сейчас Америка вынуждена защищать остров, так как зависит от производств, которые изготавливают микрочипы. Но к 2028 году ситуация изменится и их будут выпускать уже в Штатах.

Чтобы у американских компаний было время нарастить запасы, политик обещает временно усилить оборонительные рубежи вокруг Тайваня — переместить туда дополнительные эсминцы, подводные лодки и «поставить по ружью в каждый тайваньский дом». Как добавил Рамасвами, как только США перестанут нуждаться в поставках с острова, они уступят его Китаю.

«Мы не пойдем на риск войны, которая поставит под угрозу жизни американцев из-за какого-то национального спора между Китаем и Тайванем», — заявлял республиканец.

Что Рамасвами думает о внутренней политике США

Несмотря на индийское происхождение, политик называет себя американским националистом и продвигает консервативные ценности. Он считает, что в США образовался вакуум морали, люди утратили веру в Бога, семью, американскую нацию и традиционные ценности.

«Им на смену пришли новые светские религии американской жизни — трансгендеризм, климатизм, шовинизм, глобализм, депрессии...» — считает Рамасвами.

Республиканец обнародовал 10 истин, которые, по его мнению, американская нация должна снова вспомнить и признать. В список вошли такие тезисы Рамасвами: «изменение климата — это лишь обман», «есть только два пола: мужской и женский» и прочие.

Кандидат планирует расширить полномочия президента и распустить немалую часть правительственных структур, включая Федеральное бюро расследований (ФБР), Министерство образования и налоговое управление. Также он предлагает повысить возраст для голосования с 18 до 25 лет. По его мнению, можно стать избирателем досрочно, если сдать экзамен по гражданскому праву, пройти службу в армии и других правительственных структурах.

Фото: shutterstock Последние опросы показывают, что среди республиканцев Рамасвами находится на третьем месте по популярности с 10% поддержки избирателей

Что американцы думают о Рамасвами

Профессор и директор программы политического управления в Университете Джорджа Вашингтона Тод Белт считает, что многих избирателей будут привлекать молодость, энергичность и ораторские качества Рамасвами. Сам политик хвалится своим активным стилем ведения дебатов и гордо говорит, что он сейчас больше похож на Трампа из 2015 года, чем сам бывший президент.

«Для многих американцев идея о том, что сторонний наблюдатель может прийти и исправить все, что не так с Вашингтоном, кажется очень привлекательной, особенно <...> если этот аутсайдер — успешный бизнесмен», — отметил эксперт.

Как он добавил, Рамасвами слабо разбирается в политической повестке, не понимает, как работает правительство и какие у президента есть полномочия. Белт считает, что его идеи по внешней и внутренней политике хороши для привлечения внимания, но реализовать их будет сложно или даже невозможно.

По мнению Белта, политик индийского происхождения просто «переживает свой момент славы» и, вероятно, не сможет составить конкуренцию другому кандидату и бывшему президенту Дональду Трампу.

Какие шансы у Рамасвами на победу в выборах

Последние опросы показывают, что среди республиканцев Рамасвами находится на третьем месте по популярности с 10% поддержки избирателей. Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис с почти 15%, первое — Трамп с 49%. Сам Рамасвами считает, что он будет конкурировать только с Трампом.

Владимир Можегов пояснил NEWS.ru, что политик индийского происхождения действительно может обойти Десантиса, так как это новый человек, который не боится озвучивать смелые идеи.

«Рамасвами точно не подсадная утка, это человек, который высказывает то, что он думает. Шансы стать вторым номером после Трампа у него есть. Если бывшего президента тем или иным способом устранять из президентской гонки, то Рамасвами может занять его место», — полагает эксперт.

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press Вивек Рамасвами

Станет ли Рамасвами вице-президентом у Трампа

Американист допускает, что оба политика могли бы объединиться, например, Трамп назначил бы Рамасвами на должность вице-президента. Рамасвами утверждает, что не хотел бы занять другой пост.

«Я думаю, что я был бы лучшим президентом. <...> Если бы я строил политическую карьеру, я бы согласился стать вице-президентом. Но я ее не строю. Я не политик. Я не умею работать на позиции номер два», — признался он.

Чем Рамасвами занимался до выборов

Кандидат в президенты от Республиканской партии родился в Огайо в семье мигрантов из южной Индии. Получил степень по биологии в Гарвардском университете, а затем поступил на юридический факультет Йельского университета.

В 2014 году он основал биотехнологическую компанию Roivant Sciences, которая скупала патенты на лекарства, находящиеся на стадии клинических испытаний. Общее состояние Рамасвами — примерно $630 млн.

В 2021 году бизнесмен выпустил книгу «Woke, Inc.» (название отсылает к движению Woke, которое подразумевает нетерпимость к дискриминации и неравенству), в которой раскритиковал крупные компании за бизнес-стратегии, основанные на прогрессивных ценностях.

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