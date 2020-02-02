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В американском штате Южная Каролина приют объявил о поисках волонтёра, который будет заниматься социализацией поросят.

Как сообщает The Mirror, в обязанности работника будут входить обнимания, почёсывания и кормление печеньем. Всё это должно помочь свинкам привыкнуть к людям. Всего на ферме проживают порядка 100 поросят, которые ждут своих новых хозяев.

В приюте отметили, что если нет возможности стать обнимателем поросят, то желающие могут помочь деньгами или купить что-то полезное для животных.

Ранее похожую вакансию разместила украинская ветклиника. Там искали сотрудников, которые будут обнимать бездомных кошек, находящихся в стационаре. Главное условие для будущего соискателя — любовь к животным и желанием потратить на них немного времени.