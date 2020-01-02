https://static.news.ru/photo/6c50c898-2d7d-11ea-9970-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: Amir Levy/Global Look Press

Два политика, добивающихся выдвижения на пост президента Соединённых Штатов, отчитались о рекордных пожертвованиях. Демократ Берни Сандерс собрал $34.5 млн в IV квартале 2019 года.

Это на $9 млн больше показателя III квартала, сообщил он в Twitter.

Я с непередаваемой гордостью объявляю, что мы набрали $34,5 млн за счет 1,8 млн перечислений в четвёртом квартале, — написал он.

I'm incredibly proud to announce we raised $34.5 million from 1.8 million contributions in the fourth quarter.



Our average contribution: just $18.



Together, we're proving you don't need to beg the wealthy and the powerful for campaign contributions in order to win elections. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 2, 2020

Также собственный рекорд превзошёл предприниматель Эндрю Янг, желающий идти от Демократической партии. Он собрал в последнем квартале года $16.5 млн, $1.3 млн из которых поступили 31 декабря 2019 года. В предыдущий период он собрал $10 млн, что считал личным рекордом.

При этом лидером гонки, согласно опросу The Economist, остаётся Джозеф Байден, за которого готовы проголосовать 305 демократов. Сандерс заручился поддержкой 17% потенциальных избирателей, а Янг — 3%.

Как ранее писал NEWS.ru, кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден считает импичмент действующего лидера США Дональда Трампа «печальным событием». Политик заявил, что отставка руководителя государства не повод устраивать праздник.