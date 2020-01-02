Также собственный рекорд превзошёл предприниматель Эндрю Янг, желающий идти от Демократической партии. Он собрал в последнем квартале года $16.5 млн, $1.3 млн из которых поступили 31 декабря 2019 года. В предыдущий период он собрал $10 млн, что считал личным рекордом.
При этом лидером гонки, согласно опросу The Economist, остаётся Джозеф Байден, за которого готовы проголосовать 305 демократов. Сандерс заручился поддержкой 17% потенциальных избирателей, а Янг — 3%.
Как ранее писал NEWS.ru, кандидат от демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байден считает импичмент действующего лидера США Дональда Трампа «печальным событием». Политик заявил, что отставка руководителя государства не повод устраивать праздник.