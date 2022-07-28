Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер вступила в спор с журналистом на тему рецессии в США

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Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер поспорила с журналистом на тему рецессии в экономике Соединенных Штатов. В ходе брифинга в Белом доме корреспондент привел цитату главы Национального экономического совета США Брайана Диаза. Еще в 2008 году он заявил, что «два квартала отрицательного роста ВВП» — это буквальное определение рецессии. Однако Жан-Пьер посчитала, что это совсем не так, и его понятие расходится с хрестоматийным определением замедления темпов экономического роста. Видеофрагмент со спором Жан-Пьер с журналистом опубликовали в Twitter RNC Research.

Потому что это не определение. <...> Я могу говорить о том, что он сказал вчера перед всеми вами. <...> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП, — ответила Жан-Пьер.

Ранее Минторг США опубликовал статистику, согласно которой, ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,9% в годовом исчислении. Данный показатель не сошелся с прогнозами экспертов, которые ожидали, что за второй квартал американская экономика продемонстрирует рост на 0,3%.

После этого бывший президент США Барак Обама отреагировал на информацию о снижении ВВП страны, которое наблюдается во втором квартале этого года. Политик назвал «прогрессом» сокращение темпов развития экономики Соединенных Штатов на 0,9%. Таким образом экс-глава Белого дома оценил работу офиса нынешнего президента США Джо Байдена.