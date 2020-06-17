Помпео: США используют закон Цезаря против Сирии

https://static.news.ru/photo/46f7f46c-b096-11ea-96ef-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки вводят против Сирии новые санкции, заявил госсекретарь США Майк Помпео 17 июня 2020 года. По его словам, давление на Дамаск будет жёстким и коснётся не только главы республики Башара Асада (руководит страной с июля 2000-го), но и его зарубежных соратников.

Ближневосточного лидера необходимо привлечь к ответственности за преступные действия в отношении собственного народа, говорится в сообщении дипломата на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Сегодня мы начинаем устойчивую кампанию санкций против режима Асада в соответствии с законом Цезаря. Меры жёстко ударят по экономике режима Асада, — написал Помпео.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020

Цезарь — имя сирийского информатора, предоставившего Западу свидетельства военных преступлений правительства в Дамаске. Документ определяли как опасный с точки зрения эффектов задолго до появления: он обязывает налагать ограничительные меры не только на государственные, но и на коммерческие зарубежные структуры, взаимодействующие с баасистским режимом. Только вот союзники Башара Асада не спешат выдерживать дистанцию.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между российским командованием в Сирии и родным братом президента Махером Асадом, который командует 4-й механизированной дивизией, обостряется конфликт за сферы влияния. Так, россияне оказывают давление на военачальника с тем, чтобы он вывел свои соединения из различных районов Арабской Республики и вернул их на место изначального базирования — в Дамаск.