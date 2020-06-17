США

Помпео: США используют закон Цезаря против Сирии

15:19, 17 июня 2020
Майк Помпео Майк Помпео Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки вводят против Сирии новые санкции, заявил госсекретарь США Майк Помпео 17 июня 2020 года. По его словам, давление на Дамаск будет жёстким и коснётся не только главы республики Башара Асада (руководит страной с июля 2000-го), но и его зарубежных соратников.

Ближневосточного лидера необходимо привлечь к ответственности за преступные действия в отношении собственного народа, говорится в сообщении дипломата на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Сегодня мы начинаем устойчивую кампанию санкций против режима Асада в соответствии с законом Цезаря. Меры жёстко ударят по экономике режима Асада, — написал Помпео.

Цезарь — имя сирийского информатора, предоставившего Западу свидетельства военных преступлений правительства в Дамаске. Документ определяли как опасный с точки зрения эффектов задолго до появления: он обязывает налагать ограничительные меры не только на государственные, но и на коммерческие зарубежные структуры, взаимодействующие с баасистским режимом. Только вот союзники Башара Асада не спешат выдерживать дистанцию.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между российским командованием в Сирии и родным братом президента Махером Асадом, который командует 4-й механизированной дивизией, обостряется конфликт за сферы влияния. Так, россияне оказывают давление на военачальника с тем, чтобы он вывел свои соединения из различных районов Арабской Республики и вернул их на место изначального базирования — в Дамаск.

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