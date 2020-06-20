Помпео раскритиковал инициативу ООН о докладе в связи с убийством Флойда

https://static.news.ru/photo/9a32b2f6-b2fe-11ea-980b-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с резкой критикой решения СПЧ ООН о принятии резолюции, согласно которой осуждаются проявления системного расизма в связи с убийством в Штатах афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 20 июня сообщили представители пресс-службы Госдепартамента.

Как подчеркнул Помпео, СПЧ «опустился до нового уровня», приняв соответствующее решение. По его словам, события в США, вызванные убийством Флойда, это признак силы и зрелости американской демократии. Госсекретарь отметил, что Совет своими действиями показывает, что Штаты поступили мудро, покинув его в 2018 году.

Если бы СПЧ был честным, он бы признал силу американской демократии и призвал бы авторитарные режимы по всему миру воспроизводить у себя модель американской демократии, — цитирует Помпео ТАСС.

К принятию резолюции СПЧ призвали страны Африки. Изначально, согласно документу, предполагалось, что будет создана международная комиссия, которая занималась бы расследованием проявлений расизма и полицейского произвола в США и не только. Однако после внесения ряда изменений данный пункт в финальную редакцию резолюции не вошёл.

СПЧ ООН, в свою очередь, обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Совет попросил подготовить доклад о системном расизме и нарушениях прав граждан африканского происхождения со стороны правоохранителей, особенно в связи с последними инцидентами в США и не только.

Мужчина погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка надавил ему коленом на шею и не отпускал, несмотря на слова мужчины о том, что он задыхается. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться. Инцидент спровоцировал масштабную волну протестов против полицейского произвола и расизма под лозунгом «Жизни чёрных имеют значение». Демонстрации сопровождаются погромами и стычками с силовиками. Многочисленные акции протеста также прошли во многих странах мира.

Как ранее передавал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс дал интервью одному из американских телеканалов, в ходе которого политик отказался произносить лозунг Black Lives Matter. По словам политика, значение имеют все жизни без исключения.