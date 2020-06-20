Вице-президент США отказался произносить лозунг Black Lives Matter

https://static.news.ru/photo/91c774d8-b2d8-11ea-aae3-fa163e074e61_660.jpg Майк Пенс Фото: Bill Ingalls/CNP/AdMedia/Global Look Press

Вице-президент США Майк Пенс дал интервью одному из американских телеканалов, в ходе которого политик отказался произносить лозунг Black Lives Matter. По словам политика, значение имеют все жизни без исключения.

Телеведущий в разговоре с Пенсом напомнил, что в Штатах под этим лозунгом проходит масштабное движение, участники которого выступают против расизма и полицейского произвола. Однако в стране крайне мало лидеров-республиканцев, произносивших Black Lives Matter.

Вице-президент, в свою очередь, назвал трагедией произошедшее с афроамериканцем Джорджем Флойдом, со смерти которого от рук полицейского и начались акции протеста. Пенс подчеркнул, что Америка с самого основания дорожит идеалами равенства и наделения всех граждан Богом неотъемлемыми правами. В США празднуют этот факт, особенно в Juneteenth (День освобождения рабов), отметил политик и добавил, что каждая жизнь имеет значение в прямом смысле слова.

Ведущий повторно призвал его признать значимость жизней афроамериканцев, которая якобы не признаётся многими в Штатах.

Я не согласен с тем фактом, что есть определённый сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни, — заявил Пенс в эфире телеканала 6 ABC.

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе. Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.

Как ранее передавал NEWS.ru, полиция в Вашингтоне бездействовала во время сноса демонстрантами памятника генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, заявил на своей странице в социальной сети президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, правоохранители «просто смотрели», как монумент сносят и сжигают.