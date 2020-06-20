Трамп обвинил полицию в бездействии во время сноса монумента в Вашингтоне

Демонстранты 20 июня сбросили единственный в Вашингтоне монумент Пайку с постамента с помощью верёвок. Затем протестующие облили памятник жидкостью для розжига и подожгли. Всё это происходило неподалёку от штаб-квартиры департамента полиции Вашингтона. Однако местные силовики не сразу отреагировали на совершение акта вандализма. Статуя горела в течение нескольких минут, прежде чем на место прибыли полицейские и пожарные. Правоохранители не вступали в конфликт с демонстрантами и никого не задержали.
Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойла. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе. Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.
Как передавал NEWS.ru, в Барселоне властям удалось защитить от сноса памятник Колумбу. Мэр города нашла компромиссное решение, предложив снабдить монумент табличкой с критикой в адрес мореплавателя.