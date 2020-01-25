Госсекретарь США Майкл Помпео пришёл в ярость после интервью, на котором ведущая Мэри Луиз Келли задала вопросы об Украине. Об этом
Портал организации отмечает, что госсекретарь согласился на вопросы о ситуации в Иране, но ведущая решила разъяснить вопросы, связанные с Украиной. В частности, про бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
В эфире Майкл Помпео сдержанно ответил ведущей о том, что пришёл на программу, чтобы разговаривать об Иране. Он отметил, что гордится работой, которую США проделали в отношении Украины и подчеркнул, что предыдущая администрация «не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией в Украине».
После интервью Майкл Помпео повёл себя крайне агрессивно, используя много нецензурных слов, отмечает портал.
Ведущая рассказала, что поток ругательств длился приблизительно столько же, сколько и само интервью.
Майкл Помпео меня спросил: «Как вы думаете, американцы заботятся об Украине?». При этом он использовал много нецензурных слов, в том числе и в этом предложении. Госсекретарь спросил о том, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила «да», и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я показала на Украину. А затем он убрал карту, — привели слова ведущей Мэри Луиз Келли в NPR.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Украину «крупнейшим торговым партнёром» США. Он добавил, что интерес Соединённых Штатов к Украине можно понять по затраченным на страну ресурсам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен