По его мнению, Уханьский институт вирусологии является наиболее вероятным источником по распространению коронавирусной инфекции. Помпео считает, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и лидер КНДР Си Цзиньпин сговорились и скрывают передачу вируса от человека к человеку.

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit.