Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о коронавирусе

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса «полным неправды». Политик убеждён, что этот документ является «продолжением кампании КНДР и ВОЗ по дезинформации».

Вот почему я в своё время рекомендовал, чтобы США покинули ВОЗ, — написал Помпео на своей странице в Twitter.

По его мнению, Уханьский институт вирусологии является наиболее вероятным источником по распространению коронавирусной инфекции. Помпео считает, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и лидер КНДР Си Цзиньпин сговорились и скрывают передачу вируса от человека к человеку.

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. Itâs why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus â and WHO is complicit. — Mike Pompeo (@mikepompeo) March 30, 2021

Дональд Трамп регулярно обвинял Китай в сокрытии сведений о коронавирусной инфекции пока находился на посту президента США. Он заявлял, что Пекин мог остановить распространение COVID-19. Политик считает, что власти Китая не раскрывали информацию о происхождении вируса и масштабах его распространения.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса. В проекте доклада ВОЗ говорилось, что первые случаи были действительно связаны с этим рынком, но потом было выявлено такое же количество случаев на других рынках, а ряд случаев вообще не были связаны с этими торговыми площадями.

Как писал NEWS.ru, лабораторное происхождение коронавирусной инфекции «крайне маловероятно». Об этом говорится в докладе ВОЗ по итогам поездки международной группы экспертов в Ухань. По самой вероятной версии, вирус передался к человеку от летучих мышей через другое животное. Эксперты не знают о каком животном идёт речь.

Пресс-служба Госдепартамента США заявила, что США и ещё 13 стран обеспокоены докладом ВОЗ. Отмечается, что исследование началось со значительной задержкой, поскольку у специалистов не было доступа к оригинальной информации.