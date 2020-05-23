Помощники Трампа обеспокоились падением популярности президента у христиан

Помощники президента США Дональда Трампа встревожены данными опросов, которые показывают падение популярности главы государства среди последователей разных христианских конфессий страны.
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По информации издания, Трамп выступил с призывом как можно скорее открыть культовые сооружения именно для того, чтобы сохранить поддержку христианских консервативных кругов. Президент США зашёл так далеко, что начал грозить губернаторам, которые выступили против этого шага.
Если они этого не сделают, то я пойду в обход губернаторов, — цитирует Трампа издание.
Как ранее передавал NEWS.ru, президент США отказался снова «закрывать» страну в случае повторной вспышки коронавируса.
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