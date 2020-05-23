Помощники Трампа обеспокоились падением популярности президента у христиан

https://static.news.ru/photo/222dcb88-9d05-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Помощники президента США Дональда Трампа встревожены данными опросов, которые показывают падение популярности главы государства среди последователей разных христианских конфессий страны.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники. Избирательная кампания Трампа во многих аспектах была направлена на получение голосов именно этой части населения. Однако согласно недавним опросам, популярность президента упала у евангелистов (крупнейшая христианская конфессия в США) на 11 процентных пунктов, у католиков — на 12 п. п., у сторонников протестантских движений, отличных от евангелистов — на 18 п. п.

По информации издания, Трамп выступил с призывом как можно скорее открыть культовые сооружения именно для того, чтобы сохранить поддержку христианских консервативных кругов. Президент США зашёл так далеко, что начал грозить губернаторам, которые выступили против этого шага.

Если они этого не сделают, то я пойду в обход губернаторов, — цитирует Трампа издание.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент США отказался снова «закрывать» страну в случае повторной вспышки коронавируса.