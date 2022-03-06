Полковник США сравнил украинских военных с исламистами на Ближнем Востоке

Украинские войска стали вести себя как ближневосточные экстремисты, которые используют мирное население в городах как живой щит, заявил экс-советник главы Минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox Business. По его мнению, такая тактика объясняется тем, что у ВСУ отсутствует мобильность, нет систем ПВО, а также прикрытия с воздуха. Это толкает их на попытки спрятаться в населённых пунктах и смешаться с населением.

Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома, — подчеркнул Макгрегор.

По его словам, российская сторона ведёт себя максимально аккуратно и старается минимизировать ущерб, в отличие, например, от американской армии в Ираке. Он также выразил мнение, что поражение ВСУ неизбежно, а украинский лидер Зеленский только пытается отсрочить его любыми способами.

Подводя итог, Макгрегор отметил, что требование России о нейтральном статусе Украины является вполне закономерным, тем более, это соответствует интересам самих США, так как в подобном случае страна могла бы стать некой буферной зоной между Москвой и Вашингтоном.

Народная милиция ДНР ранее сообщила, что боевики украинского нацбатальона «Азов» препятствуют мирным жителям покинуть Мариуполь. По её данным, боевики используют население города в качестве живого щита.