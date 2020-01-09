https://static.news.ru/photo/0af8e224-32c8-11ea-a740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ, в разговоре с журналистами прокомментировал возможности президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа обойти резолюцию по войне с Ираном.

По словам эксперта, решение палаты представителей ограничить полномочия главы государства может быть значительным с политической точки зрения. Однако юридически у Трампа есть шансы обойти резолюцию.

Межуев напомнил, что президентам США в прошлом уже удавалось осуществлять военные действия вопреки решению палаты представителей. Самый классический пример — конфликт на территории Югославии.

В данном случае с Ираном, с одной стороны, есть жёсткое стремление показать Трампу недопустимость его действий, проще говоря, это война Трампа и палаты представителей. А с другой стороны, конечно, есть и реальный страх, что такая политика может далеко зайти, — приводит слова Межуева РИА Новости.

Политолог отмечает: неизвестно чем может закончиться ситуация с убийством одного из лидеров другой страны. Тем более, если это государство «наэлектризовано».

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей Конгресса США проведёт 9 января голосование по поводу ограничения военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана.