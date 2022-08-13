Политолог Ульман: США больны неизлечимой «исторической амнезией»

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США поражены неизлечимой «исторической амнезией», вызванной «геном глупости» в ее стратегической и политической ДНК. Это заболевание передается из поколения в поколение, поскольку власти страны продолжают совершать одни и те же ошибки, несмотря на смену политиков, написал американский политолог Харлан Ульман в статье, опубликованной The Hill.

Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более серьезной болезнью. Судя по нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо, оно до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение, — отметил он.

Автор напомнил о принятии конгрессом США в 1964 году резолюции о Тонкинском заливе, после чего США вступили в войну во Вьетнаме. Поводом послужила якобы атака северовьетнамских катеров на американский эсминец, которой, по словам Ульмана, были весьма «сомнительными». Спустя 39 лет президент Джордж Буш-младший начал войну в Ираке, чтобы лишить Саддама Хуссенйа оружия массового уничтожения. Однако на самом деле такового у иракского лидера не было.

Политолог добавил, что времена и условия нередко меняются радикально, но действия нынешних властей США отражают прежние решения времен Холодной войны. Просто слоган «свобода против тирании» заменили на «демократия против автократии», а на смену «монолитному коммунизму» пришло «соперничество великих держав».

Ранее в МИД Китая сравнили внешнюю политику США с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. В ведомстве подчеркнули, что Пекин не может позволить Вашингтону считать себя «мировым полицейским».