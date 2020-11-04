Политолог рассказала, что необходимо Трампу для победы на выборах

https://static.news.ru/photo/5392f62e-1e80-11eb-92bd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий глава администрации США Дональд Трамп выиграет президентскую гонку и сохранит свой пост в случае поддержки выборщиков в трёх ключевых штатах. Такое мнение выразила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Виктория Журавлёва.

Она обратила внимание на то, что Трамп сократил отставание от своего оппонента — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Это стало неприятным сюрпризом для демократов, уверена эксперт. Она полагает, что Байден, несмотря на отрыв, не имеет стратегического преимущества над соперником.

Пока не посчитают голоса в Пенсильвании, нельзя будет говорить о том, что действующий президент проигрывает, а Байден побеждает. В целом решающее значение будут иметь результаты подсчёта голосов в Висконсине, Мичигане и, разумеется, в Пенсильвании. Там всё будет подсчитываться достаточно долго, — приводит слова Журавлёвой «Интерфакс».

Вместе с тем специалист не исключает, что не в пользу Трампа может сыграть проигрыш в Аризоне — этот штат традиционно считается «колеблющимся», однако чаще поддерживает республиканцев. Байден стал первым демократом, получившим поддержку в Аризоне, с 1996 года, когда в штате победил Билл Клинтон.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах. В обращении к нации он подчеркнул, что его поддержали как раз те штаты, о которых упомянула Виктория Журавлёва — Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.