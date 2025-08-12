Политолог раскрыл, почему Трамп отодвигает Европу от переговоров Политолог Атаманенко: Трамп не хочет, чтобы ему в переговорах мешали страны ЕС

Президент США Дональд Трамп активно продвигает среди европейских политиков тезис о том, что он единственный, кого лидер России Владимир Путин уважает и с кем готов разговаривать, заявил преподаватель ИОН РАНХиГС политолог Артемий Атаманенко. По его словам, переданным «ФедералПресс», страны ЕС целенаправленно не привлечены к встрече на Аляске, чтобы не мешать Трампу в его стратегии.

Европейские страны к текущей встрече не привлечены целенаправленно. В этом проявляется избранная Трампом стратегия — взять на себя все политические решения, а экономические издержки и операционное управление, то есть наиболее затратные части, отдать странам Европы, — заявил он.

Ранее в совместной декларации Еврокомиссия, а также лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании заявили, что Трамп должен вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». Они подчеркнули, что работа по завершению конфликта должна сочетать «активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию».