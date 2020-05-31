Политолог: протесты в США не отразятся на шансах Трампа на переизбрание

https://static.news.ru/photo/dcb020b6-a401-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, не снизят шансы президента Дональда Трампа на победу в предстоящих выборах. Такого мнения придерживается доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Он пояснил, что опросы и рейтинги на выборы президента США не влияют, поскольку главу государства выбирают не граждане, а представители от каждого штата. Поэтому кандидату достаточно победить в «правильных» штатах.

По словам Фененко, Трамп изначально делает ставку на белые штаты Среднего Запада. Жёсткое подавление протестов может сильно поднять его рейтинг в этих штатах. Кроме того, этот шаг может помочь Трампу заручиться поддержкой не только белого населения, но и латиноамериканского, среди которого много католиков

Я не исключаю, что Трамп может пойти на жесткое подавление (протестов) в некоторых городах, чтобы показать своему электорату, что он сильный реальный президент, которого нельзя сломать. Образ крутого парня очень импонирует внутренней Америке, — цитируе т эксперта РИА Новости.

Ранее NEWS.ru пиал, что экс-советник президента США по нацбезопасности Сьюзанн Райс увидела «русский след» в массовых беспорядках в США из-за гибели афроамериканца. Член Совета Федерации Владимир Джабаров, предположил, что этим обвинение власти Штатов хотят прикрыть собственное бессилие.