Политолог оценил шансы на переизбрание попавшего под следствие Байдена Американист Саймс: расследование против Байдена уравняет его шансы с Трампом

Фото: Sfc Ian Morales/U.S. Army/Global Look Press

Джо Байден

Расследование против действующего президента США Джо Байдена уравняет его шансы с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru американский политолог Дмитрий Саймс, комментируя расследование в рамках импичмента, которое поручил начать спикер нижней палаты парламента США Кевин Маккарти. Он уточнил, что это еще не сам импичмент, а только еще начало процедуры по сбору информации, но это важный шаг, который позволит начать серьезное разбирательство в отношении Байденов.

В США есть специальный прокурор, который был назначен, естественно, самим президентом Байденом. До этого он был склонен к благоприятному для Байдена и его семьи обращению с теми, кто был замешан в аферах, в которых эта семья обвинялась. У спецпрокурора есть особые права, в том числе он может посылать куда подальше любых расследователей, включая конгресс, — рассказал руководитель Центра национальных интересов CIF американский политолог Дмитрий Саймс.

Однако, по словам Саймса, есть одно исключение — когда возникнет процедура импичмента, значит, расследование началось. Тогда конгрессмены получают право взглянуть на все необходимые документы, независимо от того, нравится ли это спецпрокурору или нет. Саймс уверен, что инициатива конгрессменов в итоге выравнивает за год до президентских выборов шансы двух конкурирующих кампаний — Трампа и Байдена.

Трамп подвергается беспрецедентному преследованию, которое может превратить в фарс любую процедуру выборов. Что касается Байдена, то здесь многое зависит от того, есть ли Байденам что скрывать. Пока не началось расследование, у меня об этом информации нет, — заключил собеседник.

Как сообщила в конце августа британская газета Daily Mail, сын президента Байдена Хантер воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского. В этом холдинге американец получал зарплату как член совета директоров. Издание обнародовало личную переписку Байдена с украинскими предпринимателями. Предположительно, письма стали достоянием гласности, после того как сын президента потерял свои ноутбуки. Установлено, что он потерял три лэптопа и несколько телефонов.

Во вторник спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти поручил профильным комитетам начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. Спикер уточнил, что в распоряжении законодателей достаточно информации, дискредитирующей Байдена. Как оказалось, глава Белого дома лгал о неосведомленности касательно бизнеса членов его семьи.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла о том, что импичмент может быть запущен в сентябре. В свою очередь телеканал NBC News сообщил, что Белый дом начал активно готовиться к такому сценарию. Администрация намерена агрессивно ответить на действия оппонентов.