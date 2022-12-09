Политолог назвал поражением США освобождение Виктора Бута Политолог Дудаков назвал обмен Грайнер на Бута поражением США

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Виктор Бут

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер превратился для президента США Джо Байдена из победы в поражение, считает политолог Малек Дудаков. В беседе с «ПолитЭкспертом» он пояснил: американцы считают, что глава Белого дома поступился национальными интересами страны. По его словам, многие в Штатах уверены, что Бут начнет продавать оружие антиправительственным группам в Европе, что создаст угрозу для НАТО.

Многие в Вашингтоне уверены, что Бут теперь вернется в оружейный бизнес... И начнет якобы вести подрывную деятельность в странах НАТО, поставляя оружие антиправительственным силам в Европе, — уточнил Дудаков.

Российского предпринимателя Виктора Бута, находившегося на протяжении последних 15 лет в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма, ранее обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В МИД России отметили, что Вашингтон «категорически отказывался от диалога» по данному обмену, но российская сторона продолжала работу.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что и Бут, и Грайнер были помилованы перед обменом. Она добавила, что главная заслуга в обмене принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.