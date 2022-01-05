В сенате США отказались поддерживать санкции против «Северного потока — 2»

Предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», скорее всего, не будет поддержан сенатом Конгресса США на следующей неделе, сообщила американская газета Politico. По данным издания, демократы, высказывавшиеся ранее в его поддержку, «в среду сигнализировали об изменении своей позиции». Для утверждения документа необходимо 60 голосов.

На данном этапе, когда мы следим за возможными действиями России на Украине, нам очень важно работать вместе с нашими союзниками, а Германия является одним из очень важных для нас союзников. Поэтому я думаю, что данная поправка несвоевременна, — прокомментировал инициативу Круза сенатор-демократ Джин Шахин.

Демократы также заявили, что «не желают мешать президенту США Джо Байдену во взаимодействии с Россией» на фоне слухов о её возможном вторжении на Украину. Ожидается, что законопроект Круза не сможет преодолеть порог в 60 голосов.

Чтобы верхняя палата приняла инициативу, республиканцам требуется получить поддержку не менее 10 демократов. Кроме того, документ также обязан получить одобрение палаты представителей до того, как поступит на подпись президенту страны.

Демократ Крис Мёрфи (сенатор от штата Коннектикут) рассказал, что он принимает необходимые против одобрения данного законопроекта меры. По словам сенатора, верхней палате конгресса «нужно проявить солидарность с администрацией в то время, когда она пытается использовать метод кнута и пряника для предотвращения российского вторжения».

Единственная причина, по которой они могут проголосовать против, — это если они примут циничное решение поставить лояльность по партийному признаку выше национальных интересов США в сфере безопасности, — заявил Круз.

Законопроект против СП-2 обязывает администрацию США ввести в течение 15 дней после его утверждения санкции в отношении газопровода и организаций, участвующих в реализации этого проекта, а также позволяет конгрессу голосовать за повторное введение ограничений в случае, если американский президент отменит их.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» следует использовать в качестве рычага влияния Европы на политику России.