Полиция США расследует новый инцидент с удушением при задержании

Сотрудники правоохранительных органов американского города Сокраменто использовали тактику придушение шеи при задержании участника протестов. Полиция проводит расследование в связи с инцидентом.
Действия силовика попали на любительское видео,
Джонсон был задержан по обвинению в грабежах и сопротивлении аресту <...> Применение силы было задокументировано и будет рассмотрено в соответствии с политикой департамента, как и при любом применении силы, — добавили в полиции.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Смерть Флойда вызвала акции протеста и массовые беспорядки в США.
Как писал NEWS.ru, 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.
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