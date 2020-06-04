Полиция США расследует новый инцидент с удушением при задержании

https://static.news.ru/photo/76526f44-a678-11ea-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Dan/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов американского города Сокраменто использовали тактику придушение шеи при задержании участника протестов. Полиция проводит расследование в связи с инцидентом.

Действия силовика попали на любительское видео, передаёт CNN. По словам офицера Карла Чана, полицейские пытались задержать человека за мародёрство, а на видео попал лишь конец инцидента.

Джонсон был задержан по обвинению в грабежах и сопротивлении аресту <...> Применение силы было задокументировано и будет рассмотрено в соответствии с политикой департамента, как и при любом применении силы, — добавили в полиции.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком. Смерть Флойда вызвала акции протеста и массовые беспорядки в США.

Как писал NEWS.ru, 3 июня в Париже акция протеста против полицейского произвола, спровоцированная инцидентом в Соединённых Штатах, переросла в погромы.