Полиция Атланты задержала ночью 70 человек

Беспорядки в городе продолжаются. Протестующие требуют равноправия. Они хотят, чтобы виновный в смерти афроамериканца Джорджа Флойда был наказан, сообщает телеканал CNN.

Ранее власти объявили, что после 9 вечера местные жители не должны покидать свои дома. Кроме того, было ограничено движение поездов в ночное время.

The City of Atlanta has established a curfew for 9 p.m. tonight. Please stay off the streets. Please also be advised that Marta will stop running trains in all directions into or out of the city at 9:30 p.m.