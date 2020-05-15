Полиция Атланты задержала ночью 70 человек

https://static.news.ru/photo/cc052944-a33b-11ea-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель полиции Атланты Джон Чейфи сообщил, что сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов задержали 70 человек, которые вышли на улицу, несмотря на комендантский час.

Беспорядки в городе продолжаются. Протестующие требуют равноправия. Они хотят, чтобы виновный в смерти афроамериканца Джорджа Флойда был наказан, сообщает телеканал CNN.

Ранее власти объявили, что после 9 вечера местные жители не должны покидать свои дома. Кроме того, было ограничено движение поездов в ночное время.

The City of Atlanta has established a curfew for 9 p.m. tonight. Please stay off the streets. Please also be advised that Marta will stop running trains in all directions into or out of the city at 9:30 p.m. — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 31, 2020

В Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым», писал NEWS.ru.