В штате Алабама погибли от торнадо три человека. В Техасе также погибло три человека, двое из них были сотрудниками экстренных служб. Они погибли в крупном ДТП из-за обледенения на дороге, которое произошло из-за бури. Один человек погиб в аварии, вследствие обледенения дороги, в Айове.

Ещё один человек умер из-за падения дерева на жилой дом в Луизиане. Там же погибла семейная пара, их трейлер перевернуло из-за сильного торнадо.

В Оклахоме человек утонул во время наводнения, которое так же произошло из-за бури.