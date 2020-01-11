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Сильные бури и торнадо в нескольких штатах США унесли жизнь 11 человек. Жертвами стихийного бедствия стали жители Техаса, Луизианы, Оклахомы, Айовы и Алабамы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

В штате Алабама погибли от торнадо три человека. В Техасе также погибло три человека, двое из них были сотрудниками экстренных служб. Они погибли в крупном ДТП из-за обледенения на дороге, которое произошло из-за бури. Один человек погиб в аварии, вследствие обледенения дороги, в Айове.

Ещё один человек умер из-за падения дерева на жилой дом в Луизиане. Там же погибла семейная пара, их трейлер перевернуло из-за сильного торнадо.

В Оклахоме человек утонул во время наводнения, которое так же произошло из-за бури.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в декабре 2019 года зафиксированы около 20 торнадо на юге США. В них погибли три человека.