Подростки убили девочку в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/53f2a368-60a1-11eb-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/Global Look Press

В США четырёх несовершеннолетних американок обвинили в убийстве подростка в торговом центре Walmart в штате Луизиана.

Сотрудники полиции арестовали четырёх подростков 12, 13 и 14 лет. По версии следствия, одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Происходящее участницы инцидента транслировали в социальных сетях Facebook и Instagram, передаёт The Daily Dot.

На одном из видео слышно, как одна из девушек похвасталась, что нанесла удар ножом в самое сердце. Жертва скончалась от полученных травм в местной больнице.

Сейчас подозреваемых в преступлении поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Ранее стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, в прямом эфире несколько раз ударил девушку головой об стол. Конфликт произошёл во время стрима на платформе Twitch. Гостья Алёна Ефремова попросила блогера обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил девушку за голову и несколько раз ударил лицом об стол. В этот момент он заявил, что никогда не говорил ничего подобного. После он поднял пострадавшую со стула и вытолкнул из кадра.

На своей странице в Instagram Ефремова выложила фотографию, на которой видно, что у неё разбиты губы, а зубы испачканы в крови. Девушка также написала, что её «унизили прилюдно и избили в прямом эфире». По её словам, Mellstroy — психически неуравновешенный человек, у которого уже есть административная ответственность за похожие инциденты в прошлом, писал NEWS.ru.