Подозреваемому в убийстве семерых в Иллинойсе грозит пожизненное заключение Подозреваемому в стрельбе в Иллинойсе грозит пожизненное заключение

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В США окружная прокуратура штата Иллинойс предъявила обвинения в убийстве семи человек задержанному роберту Кримо. Его подозревают в стрельбе на параде в честь Дня независимости страны в городе Хайленд-Парк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные окружного прокурора Эрика Райнхарта.

Во вторник, 5 июля, прокуратура округа Лейк предъявила Роберту Кримо обвинения в убийстве по семи пунктам, — указал Райнхарт.

По его словам, в дальнейшем 22-летнему Кримо будут предъявлены дополнительные обвинения. Если его признают виновным, ему будет грозить пожизненное заключение.

Ранее в полиции сообщили, что Роберт Кримо в 2019 году пытался покончить с собой и угрожал убить родственников. По словам правоохранителей, в апреле 2019 горда неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что неделей ранее молодоц человек пытался совершить самоубийство.

Вмешательства правоохранительных органов на тот момент не потребовалось. <...> Проблемой занимались специалисты по психическому здоровью, — отметили полицейские.

В сетябре 2019 года правоохранителям позвонил член семьи Кримо и заявил, что тот имеет коллекцию ножей и «грозится всех убить». В результате у Кримо изъяли 16 ножей, клинок и меч. Задерживать молодого человека полиция не имела никаких оснований.

Кримо подозревают в стрельбе на параде по случаю Дня независимости США, в результате которой, по последним данным, погибли семь человек. Согласно информации местных властей, подозреваемый бессистемно стрелял с крыши коммерческого здания и бросил винтовку, когда подъехала полиция. Были госпитализированы ооколо 30 человек. Их возраст от 8 до 85 лет. Часть из них находятся в критическом состоянии.

Согласно последним данным, в понедельник утром при стрельбе в Хайленд-Парке во время парада по случаю Дня независимости США погибли семь человек. В больницы доставили 26 человек. Подозреваемому — 22-летнему Роберту Кримо — удалось скрыться с места происшествия, однако позднее полицейские сообщили, что задержали его. Ожидается, что во вторник ему будут предъявлены обвинения.