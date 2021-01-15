Pfizer и BioNTech сократят задержки поставок вакцины в Европу

https://static.news.ru/photo/82736554-57f7-11eb-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel via imago-images.de/Global Look Press

Компании Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины против COVID-19 в Европу, говорится в соответствующем заявлении компаний.

Pfizer и BioNTech разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе. Мы сможем поставить намного больше доз во втором квартале, — следует из сообщения, передаёт «Интерфакс».

Как уточняется, компании смогут вернуться к изначальному плану поставок с 25 января. В то же время увеличение объёмов намечено на 15 февраля.

Объёмы поставок будут сокращены со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей на заводе Pfizer в Бельгии. Модернизация позволит увеличить объёмы производства вакцины в долгосрочной перспективе.

Ранее NEWS.ru писал, что медики Белоруссии начали прививаться от COVID-19 российским «Спутником V», передаёт Минздрав республики 16 января 2021 года. Власти страны внесли врачей в группу риска.

В 2020-м РБ подписала первоначальное соглашение на поставки 170 тысяч доз препарата, созданного в РФ. Сперва Минск получил несколько небольших партий вещества, а в канун Нового года — 20 тысяч ампул.