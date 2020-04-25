Президент США Дональд Трамп в торжественной обстановке в Белом доме вручил правительственную награду и грамоту собаке по кличке Конан, которая помогла устранить главаря ИГ (организация запрещена в России) аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп в торжественной обстановке в Белом доме вручил правительственную награду и грамоту собаке по кличке Конан, которая помогла устранить главаря ИГ (организация запрещена в России) аль-Багдади. Не...