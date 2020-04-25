26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие. Она является супругой 45-го президента США Дональда Трампа и, соответственно, первой леди этой страны. Она начинала свою карьеру в сфере моды, а также зарекомендовала себя как дизайнер часов и ювелирных изделий. Красота Мелании не может не поражать, а её образованность восхищает. Жизненный путь прекрасной женщины — в галерее NEWS.ru.

Мелания Кнаус и Дональд Трамп. 1999

Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мелания Трамп с сыном Бэрроном. Март 2007

Paul Schmulbach/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

День матери. С сыном Бэрроном. Май 2017

face to face/Instagram/Global Look Press

Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Ноябрь 2016

АР/ТАСС

Дональд и Мелания Трамп перед церемонией инаугурации. Январь 2017.

Chris Kleponis/dpa/Global Look Press

Мелания и Дональд Трамп на балу в честь вступления Дональда Трампа в должность Президента США. Январь 2017

Kevin Dietsch/dpa/Global Look Press

Статуя установлена на берегу реки Савы в населенном пункте Рожно недалеко от родного города первой леди США — Севницы. Словения. 2018

Pixsell/PA Images/ТАСС

В Саудовской Аравии. Май 2017

First Lady Melania Trump/facebook.com

Мелания Трамп в Риме. Май 2017.

Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Визит в Китай. Нобярь 2017

First Lady Melania Trump/facebook.com

Первая леди США Мелания Трамп посетила центр для детей нелегальных мигрантов в Техасе. Источником скандала стала куртка Мелании с надписью «Мне реально все равно. А вам?». Техас. Июнь 2018

AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС

Во время визита в Великобританию. Июль 2018

First Lady Melania Trump/facebook.com

В Кении в «рабовладельческом» шлеме. Август 2018

Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мелания Трамп в Египте. Октябрь 2018

dpa/Global Look Press

Мелания Трамп в Египте. Октябрь 2018

Tarek Wajeh/dpa/Global Look Press

В Белом доме. Ноябрь 2018

First Lady Melania Trump/facebook.com

Перед губернаторским приемом в Белом доме. Февраль 2020

First Lady Melania Trump/facebook.com

Во время визита в Индию. Февраль 2020

White House/via Globallookpress.com

Визит в Индию. Февраль 2020

First Lady Melania Trump/facebook.com

С Первой леди Эвадора Росио Гонсалес де Морено. Февраль 2020

First Lady Melania Trump/facebook.com

День святого Валентина в Children's Inn. Февраль 2020

First Lady Melania Trump/facebook.com

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