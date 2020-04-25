26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие. Она является супругой 45-го президента США Дональда Трампа и, соответственно, первой леди этой страны. Она начинала свою карьеру в сфере моды, а также зарекомендовала себя как дизайнер часов и ювелирных изделий. Красота Мелании не может не поражать, а её образованность восхищает. Жизненный путь прекрасной женщины — в галерее NEWS.ru.
Мелания Кнаус и Дональд Трамп. 1999
Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мелания Трамп с сыном Бэрроном. Март 2007
Paul Schmulbach/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
День матери. С сыном Бэрроном. Май 2017
face to face/Instagram/Global Look Press
Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Ноябрь 2016
АР/ТАСС
Дональд и Мелания Трамп перед церемонией инаугурации. Январь 2017.
Chris Kleponis/dpa/Global Look Press
Мелания и Дональд Трамп на балу в честь вступления Дональда Трампа в должность Президента США. Январь 2017
Kevin Dietsch/dpa/Global Look Press
Статуя установлена на берегу реки Савы в населенном пункте Рожно недалеко от родного города первой леди США — Севницы. Словения. 2018
Pixsell/PA Images/ТАСС
В Саудовской Аравии. Май 2017
First Lady Melania Trump/facebook.com
Мелания Трамп в Риме. Май 2017.
Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Визит в Китай. Нобярь 2017
First Lady Melania Trump/facebook.com
Первая леди США Мелания Трамп посетила центр для детей нелегальных мигрантов в Техасе. Источником скандала стала куртка Мелании с надписью «Мне реально все равно. А вам?». Техас. Июнь 2018
AP Photo/Andrew Harnik/ТАСС
Во время визита в Великобританию. Июль 2018
First Lady Melania Trump/facebook.com
В Кении в «рабовладельческом» шлеме. Август 2018
Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мелания Трамп в Египте. Октябрь 2018
dpa/Global Look Press
Мелания Трамп в Египте. Октябрь 2018
Tarek Wajeh/dpa/Global Look Press
В Белом доме. Ноябрь 2018
First Lady Melania Trump/facebook.com
Перед губернаторским приемом в Белом доме. Февраль 2020
First Lady Melania Trump/facebook.com
Во время визита в Индию. Февраль 2020
White House/via Globallookpress.com
Визит в Индию. Февраль 2020
First Lady Melania Trump/facebook.com
С Первой леди Эвадора Росио Гонсалес де Морено. Февраль 2020
First Lady Melania Trump/facebook.com
День святого Валентина в Children's Inn. Февраль 2020
First Lady Melania Trump/facebook.com
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