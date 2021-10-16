Осуждённый за убийство миллионер Дёрст госпитализирован с COVID-19

Приговорённый к пожизненному заключению за убийство более чем 20-летней давности американский мультимиллионер Роберт Дёрст госпитализирован с COVID-19 и подключён к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Дика де Герина.

«Ему было трудно дышать и общаться. Он выглядел хуже, чем когда-либо прежде», — рассказал адвокат миллионера.

78-летнего Дёрста накануне суд Лос-Анджелеса приговорил к пожизненному заключению за убийство близкой подруги Сьюзан Берман в 2000 году, чтобы она не смогла дать показания о пропаже его жены в 1982 году. В сентябре вину миллионера признал суд присяжных.

Как отмечает издание, на протяжении всего судебного процесса Дёрст находился в больнице под контролем сотрудников департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Когда и где миллионер заразился коронавирусом, неясно.

Суд полагает, что всего жертвами Дёрста стали три человека, в том числе Моррис Блэк, опознавший миллионера, когда тот скрывался от правосудия.

В совершении нескольких убийств Дёрст признался случайно во время съёмок документального сериала «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дёрста».

Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, — сказал он, когда отошёл в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В результате миллионер был арестован. Его также подозревают в причастности к исчезновению его первой супруги Кэтлин Дёрст в 1982 году. Сам он всегда говорил, что не имеет ни малейшего представления, кто убил Сьюзан Берман и что произошло с его женой Кэтлин.