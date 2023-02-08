«Остынь»: Трамп обратился к Байдену в своей соцсети Трамп предложил «остыть» выступающему с посланием Конгрессу США Байдену

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп предложил выступающему с посланием Конгрессу США лидеру страны Джо Байдену «остыть» и проявлять меньше эмоциональности, передает РИА Новости. Таким образом в своей соцсети Truth Social бывший глава Белого дома прокомментировал выступление своего преемника.

Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: «Остынь», — написал Трамп.

В обращении к Конгрессу США Байден заявил, что проблемой мирового масштаба является высокая инфляция. Ее причинами американский лидер назвал пандемию коронавируса и российскую спецоперацию на Украине. Он также отметил, что американцы сейчас вынуждены платить «путинский налог» на продукты питания и топливо.

Ранее Байдена раскритиковала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Ее разозлила повторенная несколько раз президентом фраза «Мы должны закончить работу». По ее мнению, в устах хозяина Белого дома это значит «разрушить нашу страну».