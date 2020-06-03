Оружейная фирма припрятала оружие в своих магазинах в США

https://static.news.ru/photo/22f7ad1e-a60f-11ea-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оружейная фирма Walmart на время убрала с полок своих магазинов огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. Это было делано в районах, где бушуют погромы и ситуацией пользуются мародёры.

Такую же меру предосторожности компания хочет предпринять и в других районах, чтобы не вводить в соблазн грабителей.

Мы, будучи ответственным продавцом охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, из предосторожности временно изымаем с прилавков некоторых магазинов огнестрельное оружие и патроны, — заявили представители компании телеканалу ABC News.

Массовые протесты и беспорядки в последнее время происходят в Миннесоте и других штатах Америки. Полиция проводит массовые аресты протестующих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подступы к Белому дому в Вашингтоне отгородили тяжёлой техникой. В частности, военные грузовики перекрыли улицу, которая выходит в сквер Лафайет, где уже проходили беспорядки.