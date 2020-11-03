Опрос показал, почему американцы голосовали за Байдена

Почти каждый третий американец, проголосовавший на выборах президента за Джо Байдена, сделал это, руководствуясь протестными эмоциями. Эти люди выступили против Дональда Трампа, а не за кандидата от демократов.
Таковы результаты опроса, который
Также в ходе опроса выяснилось, что на выборы пришли 38% представителей демократической партии и 35% — республиканской. Больше всего (65%) в выборах участвовало белое население США, люди в возрасте от 45 до 64 лет (38%), 53% избирателей оказались женщинами, а 55% — не имеют высшего образования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Барак Обама призвал американцев выиграть на выборах нового главы государства. По его словам, 3 ноября в стране «всё поставлено на карту» и своим выбором американцы могут повлиять на изменения в стране. Для этого необходимо проголосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис, отметил политик.