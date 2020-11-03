Опрос показал, почему американцы голосовали за Байдена

https://static.news.ru/photo/567b00c0-1e3f-11eb-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Почти каждый третий американец, проголосовавший на выборах президента за Джо Байдена, сделал это, руководствуясь протестными эмоциями. Эти люди выступили против Дональда Трампа, а не за кандидата от демократов.

Таковы результаты опроса, который проведён телекомпанией CNN на выходе с избирательных участков. Отмечается, что политические взгляды Байдена разделяют только 64% американцев, голосовавших за него. При этом 81% избирателей, поддержавших Трампа, голосовали именно за нынешнего хозяина Белого дома, а не против Байдена.

Также в ходе опроса выяснилось, что на выборы пришли 38% представителей демократической партии и 35% — республиканской. Больше всего (65%) в выборах участвовало белое население США, люди в возрасте от 45 до 64 лет (38%), 53% избирателей оказались женщинами, а 55% — не имеют высшего образования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Барак Обама призвал американцев выиграть на выборах нового главы государства. По его словам, 3 ноября в стране «всё поставлено на карту» и своим выбором американцы могут повлиять на изменения в стране. Для этого необходимо проголосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис, отметил политик.