Тот установил, что полученная 12 августа жалоба заслуживает доверия. Ей был присвоен статус «неотложного вопроса», обязывающий уведомить о произошедшем профильные комитеты Конгресса Соединённых Штатов. В начале сентября члены Демократической партии США получили соответствующую информацию, после чего потребовали предоставить им подробности беседы.

Сначала они получили отказ от исполняющего обязанности главы Нацразведки США Джозефа Магуайра, однако позднее он согласился выступить на закрытых слушаниях. Они пройдут на следующей неделе в специальном комитете по разведке Палаты представителей, пишет The Washington Post .