https://static.news.ru/photo/304f8d54-dad8-11e9-a288-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров дал обещание, оказавшееся столь тревожным, что сотруднику разведки США пришлось доложить о нём генеральному инспектору разведслужб страны Майклу Аткинсону.

Тот установил, что полученная 12 августа жалоба заслуживает доверия. Ей был присвоен статус «неотложного вопроса», обязывающий уведомить о произошедшем профильные комитеты Конгресса Соединённых Штатов. В начале сентября члены Демократической партии США получили соответствующую информацию, после чего потребовали предоставить им подробности беседы.

Сначала они получили отказ от исполняющего обязанности главы Нацразведки США Джозефа Магуайра, однако позднее он согласился выступить на закрытых слушаниях. Они пройдут на следующей неделе в специальном комитете по разведке Палаты представителей, пишет The Washington Post .

Trump's communications with a foreign leader are part of a controversial whistleblower complaint, former U.S. officials say https://t.co/VWUIQ6IqVy — The Washington Post (@washingtonpost) September 19, 2019

Источники газеты не стали уточнять, с кем конкретно говорил Трамп и какого рода обещание дал.

Ранее News.ru писал, что президент США оставил автограф на американо-мексиканской границе.