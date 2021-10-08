NYP: власти США увеличили ссуду галерее, скупившей картины Байдена

Федеральный заём нью-йоркской галерее Жоржа Бёрджеса вырос более чем в два раза после вступления в должность президента Джо Байдена. Галерея известна тем, что выставила на продажу 15 картин его сына Хантера, сообщает New York Post.

Издание отмечает , что заём был одобрен Управлением малого бизнеса в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса в 2020 году. Изначально объём выделяемой поддержки составлял $150 тысяч, но сумму увеличили до $350 тысяч, незадолго до покупки картин Хантера Байдена.

Кроме того, галерея получила от государства почти $80 тысяч долларов на зарплаты сотрудникам во время пандемии. Платежи прошли в апреле 2020 года и феврале 2021 года. При этом в штате галереи числятся всего два человека.

Ранее стало известно, что власти США признались: они сыграли некоторую роль в заключении договора купли-продажи между сыном Джо Байдена Хантером и одной из галерей Нью-Йорка, где выставят на продажу картины последнего. Ценники жителей страны не воодушевили — работы Хантера стоят от $75 тысяч до $0,5 млн.