NI: целый континент удивил Запад по вопросу Украины NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира

Обозреватель National Interest Тед Снайдер заявил, что Африка удивила США и Европу своим нейтралитетом по украинскому конфликту и поддержкой многополярного мира. Он добавил, что ни одна страна с континента не стала вводить антироссийские санкции.

Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США <...>. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет, — подчеркнул Снайдер.

Журналист считает, что в Вашингтоне ожидали сильной поддержки со стороны африканских стран и их осуждения действий Москвы. Однако все получилось не так — большинство стран континента возложили ответственность в развязывании конфликта на Запад. При этом, по мнению Снайдера, на африканские страны оказывалось значительное давление, а Вашингтон предупреждал их о последствиях при нарушении антироссийских санкций.

У Африки оказалась мощная позиции. Ей не пришлось выбирать сторону в мире, не пришлось следовать за США или «выбирать между блоками в новой холодной войне», заключил обозреватель.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что после завершения конфликта на Украине мир не наступит еще в течение ближайших десятилетий, поэтому российскому обществу нужно перестраиваться под мрачные реалии будущего. Он предположил, что противостояние продолжится в виде новой холодной войны России и Запада на каких-то украинских территориях и в других регионах мира — в СНГ, в Африке, на Ближнем Востоке.