Военный эксперт дал мрачный прогноз событий после окончания СВО Военный эксперт Рожин: конфликт на Украине выльется в десятилетия холодной войны

Фото: МО Украины

После завершения конфликта на Украине мир не наступит еще в течение ближайших десятилетий, поэтому российскому обществу нужно перестраиваться под мрачные реалии будущего, считает военный эксперт Борис Рожин. В беседе с «Царьградом» он предположил, что противостояние продолжится в виде новой холодной войны России и Запада.

Специалист подчеркнул, что конфликт на Украине является лишь частью более глобального противостояния, которое станет реальностью не только для нынешнего, но, возможно, и будущих поколений.

Даже когда спецоперация России закончится, когда утихнет горячая фаза, холодная война Запада против России не прекратится. Она будет идти на каких-то украинских территориях и в других регионах мира — в СНГ, в Африке, на Ближнем Востоке. То есть, по сути, везде, где наши интересы будут пересекаться с интересами наших врагов, — рассказал эксперт.

По его словам, сегодня еще не все осознают масштабы происходящих процессов и российское общество должно начать перестраиваться под эти будущие реалии. Ожидания, что ситуация как-то успокоится и вернется назад, как было до 24 февраля 2022, иллюзорны, резюмировал Рожин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится, как только этого захотят США. По его словам, весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает прекращения противостояния Киева и Москвы.