«Невменяемые»: ведущий Fox News об угрозах Киева России ядерным оружием Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Киев за призыв к США нанести ядерный удар по России

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Ведущий Fox News Такер Карлсон усомнился во вменяемости советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, призвавшего США нанести ядерный удар по России. По его мнению, Америка ни в коем случае не должна применять ядерное оружие против России первой.

Призыв к США по поводу удара по РФ Подоляк высказал ранее в интервью изданию The Guardian. Он заявил, что «Вашингтон не должен дожидаться, пока Россия применит ядерное оружие против Украины, и ему следует ударить даже в том случае, когда Москва только думает об этом».

То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда! — заявил Карлсон.

Он добавил, что американским властям следует надавить на Киев и добиться разрешения украинского кризиса путем переговоров. По мнению ведущего, сейчас самый подходящий для этого момент. Он посетовал, что Вашингтон упускает такую возможность, продолжая снабжать Украину оружием и обвинять в происходящем Россию.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не ищут конфликта с Москвой. При этом США стараются «управлять эскалацией» на Украине для избежания втягивания в прямую конфронтацию.