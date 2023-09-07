«Не сможем победить»: в США оценили возможность войны с Россией Риттер: США не вступят в открытую войну с Россией из-за позиции генералов

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией, поскольку американские генералы осознают свою неспособность одержать победу, заявил на канале U.S. Tour of Duty бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Так он отреагировал на недавнее высказывание известного журналиста из США Такера Карлсона о том, что в 2024 году Вашингтон начнет горячую фазу войны с Москвой. По словам офицера, американцы не смогут одержать верх над РФ ни с помощью обычных вооружений, ни с помощью ядерных.

Предпосылкой твоего [Карлсон] тезиса является допущение, что мы [США] сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны, — подчеркнул Риттер.

Экс-разведчик указал на то, что у США нет возможности победить Россию ни в Сирии, ни на Украине, ни в Европе. По его мнению, Карлсон не прав, поскольку американские генералы «не самоубийцы».

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация президента США Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести американские войска на Украину и начать войну против России. Она подчеркнула, что теперь пришло время для мирного урегулирования конфликта, добавив, что не проголосует за расходование «даже единого цента ради Украины».