Названа причина, которая заставит США переосмыслить поддержку ВСУ Политолог Подлесный: наступление ВС РФ станет причиной для переосмысления США поддержки ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Решительное наступление Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине станет причиной для США переосмыслить поддержку ВСУ, считает глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный. В беседе с Pravda.Ru политолог объяснил, что сейчас высказывания о поддержке Западом и Вашингтоном Киева уже становятся привычными.

Если Россия предпримет решительное контрнаступление весной или летом 2023 года, тогда Западу придется осмысливать новую ситуацию. Надо продолжать наступление в Донецке и других местах, освобождать населенные пункты ЛНР и ДНР, территории Херсонской и Запорожской областей, которые пока остаются под контролем Киева, — отметил эксперт.

По мнению Подлесного, России не стоит рассчитывать на то, что политика Вашингтона изменится после президентских выборов 2024 года, а решающим фактором, который повлияет на позицию Белого дома по украинскому вопросу, станет именно решительное наступление России.

Ранее президент США Джо Байден заявил в своем ежегодном обращении, что СВО стала «испытанием на века» как для Америки, так и для всего мира. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.