Наблюдатели ОБСЕ сделали заявление по выборам в США

https://static.news.ru/photo/5b5d9068-1ede-11eb-958c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Xinhu/Global Look Press

Наблюдательная миссия ОБСЕ прокомментировала ход выборов в США. По заявлению мониторщиков, каких-либо серьёзных нарушений в день выборов в Штатах допущено не было.

Об этом на пресс-конференции заявил глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Джордж Линк. Пока подсчёт голосов продолжается, мониторщики остаются в стороне и не прекращают работу, уточнил он.

Поскольку подсчет голосов продолжается, пока мы разговариваем, наблюдение продолжится. Наша команда останется в стране, — приводит слова главы миссии РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь американского штата Пенсильвания сообщил о необходимости подсчитать несколько миллионов бюллетеней на выборах главы государства, заявил кандидат от Республиканской партии и действующий президент Дональд Трамп. Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 248 против 214.