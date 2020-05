На похороны убитого полицейскими афроамериканца собрали $1,5 млн

Сбор средств идёт на странице краудфандинговой платформs GoFundMe, его организовал брат Флойда Филонис, пишет The Hill.

В Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, третью ночь продолжаются массовые протесты. Демонстранты захватили и подожгли полицейский участок, судя по кадрам с места, здание объято пламенем. Стражам порядка удалось спастись, часть из них эвакуировалась с крыши на вертолёте, передаёт Kiro Seattle. Существует риск того, что здание взорвётся.