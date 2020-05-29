На похороны убитого полицейскими афроамериканца собрали $1,5 млн

https://static.news.ru/photo/00091e56-a17c-11ea-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС

Родственникам погибшего при задержании полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда удалось собрать более 1 млн 558 тыс. долларов на его похороны.

Сбор средств идёт на странице краудфандинговой платформs GoFundMe, его организовал брат Флойда Филонис, пишет The Hill.

Minneapolis police station is now burning down. pic.twitter.com/aOLGaS1lf5 — Kyle Kashuv (@KyleKashuv) May 29, 2020

В Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, третью ночь продолжаются массовые протесты. Демонстранты захватили и подожгли полицейский участок, судя по кадрам с места, здание объято пламенем. Стражам порядка удалось спастись, часть из них эвакуировалась с крыши на вертолёте, передаёт Kiro Seattle. Существует риск того, что здание взорвётся.

Police have abandoned the 3rd Precinct police station in Minneapolis. It has been taken over by the terrorists. pic.twitter.com/oEOlhbDQ6O — Mark Dice (@MarkDice) May 29, 2020

По некоторым данным, Флойд был знаком с полицейским, надавившим ему на шею так, что он умер. Экс-владелица клуба El Nuevo Rodeo Майя Сантамария рассказала, что теперь уже бывший офицер полиции Дерек Шовин следил за безопасностью у входа в клуб на протяжении порядка 17 лет, а Флойд работал в клубе охранником, уточняет KSTP.

Как писал NEWS.ru, в ходе задержания Флойда Шовин давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники афроамериканца перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время Флойд перестал шевелиться.

Из-за гибели мужчины четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего, попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования и пригрозил ввести в Миннеаполис силы нацгвардии.