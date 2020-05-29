США

На похороны убитого полицейскими афроамериканца собрали $1,5 млн

09:08, 29 мая 2020 45
Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС

Родственникам погибшего при задержании полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда удалось собрать более 1 млн 558 тыс. долларов на его похороны.

Сбор средств идёт на странице краудфандинговой платформs GoFundMe, его организовал брат Флойда Филонис, пишет The Hill.

В Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, третью ночь продолжаются массовые протесты. Демонстранты захватили и подожгли полицейский участок, судя по кадрам с места, здание объято пламенем. Стражам порядка удалось спастись, часть из них эвакуировалась с крыши на вертолёте, передаёт Kiro Seattle. Существует риск того, что здание взорвётся.

По некоторым данным, Флойд был знаком с полицейским, надавившим ему на шею так, что он умер. Экс-владелица клуба El Nuevo Rodeo Майя Сантамария рассказала, что теперь уже бывший офицер полиции Дерек Шовин следил за безопасностью у входа в клуб на протяжении порядка 17 лет, а Флойд работал в клубе охранником, уточняет KSTP.

Как писал NEWS.ru, в ходе задержания Флойда Шовин давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники афроамериканца перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время Флойд перестал шевелиться.

Из-за гибели мужчины четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего, попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования и пригрозил ввести в Миннеаполис силы нацгвардии.

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