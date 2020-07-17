МВФ оценил влияние коронавируса на экономику США

https://static.news.ru/photo/a7d06db8-c857-11ea-a978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Возможность усиления вспышки коронавирусной инфекции является главным риском для экономики США.

Такое заявление содержится в отчёте Международного валютного фонда (МВФ), который специалист организации составил после визита в Соединённые Штаты, передаёт РИА Новости.

В документе говорится, что главной проблемой при новой вспышке болезни станут ограничительные меры, которые приведут к остановке работы многих людей, особенно уязвимых категорий населения.

Уже есть неотложные тревожные признаки того, что глубина экономического спада и распределение по секторам экономических убытков приведут к системному росту бедности, что дополнит макроэкономические риски, — гласит текст отчёта.

Автор указывает, что связанный с коронавирусом риск трудно выразить в цифрах, однако он весьма серьёзен. В документе отмечается, что, несмотря на усилия властей США, с осторожностью возобновляющих работу отдельных сфер экономики, в последние недели рост числа заболевших приводит к необходимости новых ограничений.

Такое развитие событий в дальнейшем может привести к снижению налоговых поступлений в местные бюджеты, что создаст экономические сложности в текущем и следующем году. Объём пакетов поддержки в совокупности с низким уровнем номинального ВВП приведут к скачку в отношении американского долга к ВВП. Низкие процентные ставки дадут экономике «дышать» на некоторое время, однако затем властям США придётся принимать сложные политические решения, чтобы снизить расходы и увеличить доходы — в том числе, возможно, и путём повышения налогов и пошлин.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. За время пандемии в стране зафиксировано более 3,7 млн заражений, более 140 тысяч человек скончались от болезни.

Ранее в МВФ заявили, что бедным государствам мира грозит дефолт, если частные кредиторы не поддержат предложение G20 о праве на приостановку выплат по внешнему долгу, писал NEWS.ru.