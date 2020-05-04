МВБ США считает, что Китай скрывал коронавирус, чтобы успеть сделать запасы

https://static.news.ru/photo/c091458c-8d99-11ea-a8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США считают, что правительство Китая скрывало информацию о коронавирусе, чтобы запастись средствами медицинской защиты.

По данным агентства Associated Press, власти Китая в январе 2020 года, поняв угрозу коронавирусной инфекции, намеренно скрыли эту информацию и начали активную закупку медицинских принадлежностей, а продажу сократили, сообщает ТАСС.

В МВБ отметили, что китайские власти вовремя не передали данные о коронавирусной инфекции во Всемирную организацию здравоохранения.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что у Соединённых Штатов достаточно информации о том, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Он отметил, что правительство Китая не пускает экспертов США и ВОЗ в китайские лаборатории.