Госсекретарь США заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

https://static.news.ru/photo/2d1c0604-8d51-11ea-bad0-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Вашингтон имеет достаточно свидетельств того, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом рассказал в интервью госсекретарь США Майкл Помпео.

Есть значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории в Ухани. Мы с самого начала говорили, что вирус появился там. Теперь это может видеть весь мир, — сказал он телеканалу ABC News.

Помпео также отметил со ссылкой на экспертов, что вирус имеет искусственное происхождение. Госсекретарь заметил, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении COVID-19.

На вопрос о том, было ли распространение коронавируса намеренным, Помпео не ответил, но заверил, что Штаты делают всё возможное для поиска ответов на эти вопросы.

Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ, — добавил он.

Президент США Дональд Трамп проводит расследование, которое, как он заявил в конце апреля, даст всю информацию о происхождении коронавируса. Американские издания при этом утверждают, что одной из версий является происхождение COVID-19 из научной лаборатории Ухани.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что вопрос о том, что Китай якобы скрывал данные о коронавирусе, нужно решать без политики. Так он прокомментировал данные разведки пяти западных стран.