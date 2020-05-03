Онищенко призвал к международному расследованию возникновения COVID-19

https://static.news.ru/photo/04402b66-8d51-11ea-aa05-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай якобы скрывал данные о коронавирусе, нужно решать без политики, лучше если этим займётся международная группа специалистов. Так он прокомментировал данные разведки пяти западных стран.

Мы можем договориться о международной группе экспертов. Она должна работать под эгидой Конвенция о запрещении биооружия, но, поскольку США из неё вышли, мы можем их не приглашать, а можем и пригласить по доброй воле, поехать на экспертном уровне рассмотреть этот вопрос без политики, — отметил депутат в разговоре с РИА Новости.

Говоря об обвинениях в адрес КНР, что они не передают штаммы, парламентарий предложил задать этот вопрос американцам.

А вы бы передали что-то, если к вам обратятся? Конечно же, нет. Это уже, извините, манера поведения всех стран, — добавил он.

Онищенко также напомнил, что американцы «не отчитались за применение боевой рецептуры сибирской язвы в 2001 году против граждан собственной страны».

3 мая австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала , что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Кроме того, ещё 1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американской разведки сообщило подобные сведения.

29 апреля администрация президента США Дональда Трампа дала поручение спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ. При этом Вашингтон приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения, подозревая её в неправильном реагировании на случившееся.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани. Авторы материала утверждают, что правительство КНР уже на ранней стадии вспышки заражения было в курсе происходящего.

По версии телеканала первой заражённой стала практикантка лаборатории в Ухани. Вирус ей передала летучая мышь. Затем инфицированная девушка заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения.

По словам журналистов, Китай хотел «продемонстрировать равенство с США или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с инфекциями». Однако источники телеканала отрицают версию о разработке биологического оружия, писал NEWS.ru.