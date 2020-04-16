Fox News: нулевым пациентом с COVID-19 был сотрудник лаборатории в Ухани

https://static.news.ru/photo/069e9c62-7f8c-11ea-9f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Телеканал Fox News ссылаясь на свои «многочисленные» источники заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани.

Авторы материала утверждают, что правительство КНР уже на ранней стадии вспышки заражения было в курсе происходящего.

По версии телеканала «нулевым пациентом» стала практикантка лаборатории в Ухани. Вирус ей передала летучая мышь. Затем инфицированная женщина передала инфекцию своему молодому человеку, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения, сообщает ТАСС.

По словам журналистов, Китай хотел «продемонстрировать равенство с США или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с инфекциями». Однако источники телеканала отрицают версию о разработке биологического оружия.

Журналисты американских СМИ уточнили на брифинге в Белом доме позицию президента США Дональда Трампа по поводу материала телеканала. Американский лидер не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он сообщил, что нужно дождаться окончания расследования.

Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы всё больше слышим эту историю. Посмотрим. <...> Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, британский портал Daily Mail сообщал, что коронавирус мог появиться из-за утечки в лабораториях Института вирусологии в Ухани. А американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса.