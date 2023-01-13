Минюст закрыл республиканцам доступ к данным о секретных бумагах Байдена

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Министерство юстиции США закрыло представиnелям Республиканскй партии в конгрессе доступ к информации для собственного расследования ситуации об обнаружении секретных документов, связанных с президентом Джо Байденом. Об этом рассказала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она назвала подобные действия минюста «поразительными». Слова Грин приводит РАИ Новости.

Все, что мы запрашиваем, будет находиться «под расследованием» и недоступно республиканским следователям, потому что (министр юстиции США) Меррик Гарланд назначил специального прокурора, — сказала Грин.

Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил о том, что он назначил спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, обнаруженными в частном офисе и в доме президента страны Джо Байдена. Гарланд подчеркнул, что назначение спецпрокурора отвечает общественным интересам и выразил уверенность, что квалификация специалиста обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела.

Конгрессмен-республиканец Пол Госар сказал, что члены Республиканской партии в американском конгрессе проведут расследование в связи с обнаружением секретных документов в аналитическом центре, который имеет отношение к действующему президенту. Он пояснил, что за небрежное хранение бумаг политик может лишиться свободы сроком на десять лет.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов. По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.