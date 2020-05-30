Мэр Миннеаполиса рассказал, кто устраивает беспорядки

https://static.news.ru/photo/cbe4fe74-a28e-11ea-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damairs Carter/MediaPunch via ww/Global Look Press

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей завил, что люди, устраивающие беспорядки в городе, не проживают в нём. Нарушители правопорядка приезжают сюда из других уголков.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Люди, которые делают это — не жители Миннеаполиса, они в основном едут не из города (Миннеаполис), не из региона, — отметил глава города в ходе пресс-конференции.

По его словам, в начале недели в городе проходили в большей степени мирные протесты, но затем «динамика изменилась». Сейчас местные жители напуганы, передаёт РИА Новости.

После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга экс-полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подала на развод.