США

Мэр американского города нарушила карантин ради похода на маникюр

10:39, 27 апреля 2020
Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Мэр техасского города Бомонт Бекки Эймс стала фигуранткой скандала. Женщину заметили в маникюрном салоне, которые, как и парикмахерские, должны быть закрыты по указу губернатора штата Грега Эбботта из-за пандемии коронавируса.

В соцсетях появилось фото, на снимке запечатлена градоначальник, размягчающая ногти в мисочке с водой. Сама Эймс, комментируя ситуацию, заявила KFDM, что не делала маникюр и пришла в салон из-за нарощенных ногтей, которые болели. Владелица маникюрной студии лишь показала ей, как снять их.

По словам женщины, в закрытом для посетителей салоне они находились вдвоём, были в масках и соблюдали необходимую дистанцию. Эймс извинилась за произошедшее, её действия планирует расследовать офис прокурора округа Джефферсон. Местный департамент лицензирования и регулирования проверяет деятельность владелицы салона, за нарушение указа губернатора ей могут грозить тюремное заключение или штраф, передаёт CNN.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США изменили список симптомов коронавирусной инфекции, дополнив его шестью пунктами. В перечень добавили озноб, дрожь с ознобом, боль в горле, боль в мышцах, потерю обоняния или вкуса, писал NEWS.ru.

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