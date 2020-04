Мэр американского города нарушила карантин ради похода на маникюр

В соцсетях появилось фото, на снимке запечатлена градоначальник, размягчающая ногти в мисочке с водой. Сама Эймс, комментируя ситуацию, заявила KFDM, что не делала маникюр и пришла в салон из-за нарощенных ногтей, которые болели. Владелица маникюрной студии лишь показала ей, как снять их.

#Beaumont Mayor Becky Ames visits nail salon amid stay-at-home order. The salon is now under investigation. The mayor says she went to the closed salon not to have nails done but to get solution from owner to soak off powdered nails & left within minutes. https://t.co/S2gdwxRGNL pic.twitter.com/3dHOWu59Cd