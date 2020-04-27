Мэр американского города нарушила карантин ради похода на маникюр

https://static.news.ru/photo/dcae89fc-885b-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Мэр техасского города Бомонт Бекки Эймс стала фигуранткой скандала. Женщину заметили в маникюрном салоне, которые, как и парикмахерские, должны быть закрыты по указу губернатора штата Грега Эбботта из-за пандемии коронавируса.

В соцсетях появилось фото, на снимке запечатлена градоначальник, размягчающая ногти в мисочке с водой. Сама Эймс, комментируя ситуацию, заявила KFDM, что не делала маникюр и пришла в салон из-за нарощенных ногтей, которые болели. Владелица маникюрной студии лишь показала ей, как снять их.

#Beaumont Mayor Becky Ames visits nail salon amid stay-at-home order. The salon is now under investigation. The mayor says she went to the closed salon not to have nails done but to get solution from owner to soak off powdered nails & left within minutes. https://t.co/S2gdwxRGNL pic.twitter.com/3dHOWu59Cd — Fox 4 (@fox4beaumont) April 23, 2020

По словам женщины, в закрытом для посетителей салоне они находились вдвоём, были в масках и соблюдали необходимую дистанцию. Эймс извинилась за произошедшее, её действия планирует расследовать офис прокурора округа Джефферсон. Местный департамент лицензирования и регулирования проверяет деятельность владелицы салона, за нарушение указа губернатора ей могут грозить тюремное заключение или штраф, передаёт CNN.

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