Мелания Трамп начинает принимать деятельное участие в президентской кампании своего мужа. Ранее первая леди США держалась в стороне от политики, но американским журналистам стало известно, что она собирается возглавить два крупных мероприятия по сбору средств на переизбрание Трампа. Желание привлечь её к этой задаче со стороны Республиканской партии вполне понятно: она остаётся самой популярной персоной из семьи Трампов, на несколько процентных пунктов опережая своего супруга. Поэтому слухи о разладе в их семье не лучшим образом сказывались на образе президента.

Согласно двум приглашениям, попавшим в распоряжение Politico, Мелания Трамп станет хозяйкой двух мероприятий по сбору средств на переизбрание Дональда Трампа. Одно из них пройдёт в Беверли-Хиллз 18 марта, другое — во Флориде в президентском поместье Мар-а-Лаго 25 марта.

Я с нетерпением жду возможности принять участие в кампании, сражаться за американцев и нашу великую нацию. Спасибо большое, — заявила Мелания в Мар-а-Лаго 1 февраля.

Дональд Трамп объявил о запуске своей президентской кампании в июне прошлого года. С тех пор он регулярно появляется на митингах, не в последнюю очередь, чтобы собрать деньги на новые. Дела идут вполне успешно: за 2019 год Трампу удалось собрать $463 млн, за вычетом трат, на руках в начале этого года у него осталось $200 млн. А ведь ещё в 2016 году он не мог и мечтать о том, чтобы американцы так активно жертвовали в его фонд. Та кампания сама по себе была весьма экономной, но даже при этом Трампу пришлось перенаправлять туда деньги из собственного кармана.

SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мелания почти не принимала участия в гонке за президентство 2016 года. Она фактически исчезла из поля зрения после того, как на съезде Республиканской партии её подловили на плагиате: часть её речи была скопирована из публичного выступления тогдашней первой леди Мишель Обамы. Когда разразился скандал с оскорбительными комментариями Трампа в адрес женщин, руководители его кампании убеждали Меланию появиться на телевидении, чтобы защитить своего мужа, но она категорически отказалась. А её участие в промежуточных выборах 2018 года ограничилось письменным заявлением.

Демократы и оппозиционные медиа делают всё возможное для дискредитации Дональда: выдвигают ложные обвинения, распространяют фейк-ньюс и пытаются опровергнуть его поддержку среди американских избирателей, — говорилось в нём.

Дети Трампа Иванка и Дональд-младший уже помогают ему переизбраться и выступают на митингах в его поддержку, но Мелания всё равно остаётся самой популярной фигурой из своей семьи. По подсчётам YouGov, 43% американцев относятся к ней положительно, в то время как рейтинг её супруга составляет только 39%. У Иванки и того меньше — 36%.

В декабре прошлого года в США вышла неавторизованная биография Мелании, написанная специалистом по первым леди Кейт Беннет. В ней биограф подтвердила слухи о том, что президент и его жена, в отличие от других президентских пар, живут на разных этажах Белого дома и мало взаимодействуют друг с другом. Тем не менее бывшая топ-модель имеет влияние на мужа, который иногда советуется с ней по государственным вопросам.

В США кандидаты в президенты обычно активно колесят по стране, и без появления на митингах и прямого взаимодействия с избирателями не могут надеяться на победу. Но они успевают посетить далеко не каждый избирательный округ, поэтому вместе с ними в кампании участвуют так называемые «суррогаты» — члены их семей, политические союзники и знаменитости.

Так, перед кокусом (собранием, на котором штат определяется со своим кандидатом) Республиканской партии в Айове, прошедшем 3 февраля, команда Трампа отправила в штат сразу нескольких «суррогатов», включая Дональда Трампа-младшего и главу аппарата Белого дома Мика Малвейни. Республиканская партия поддержала претензии Трампа на второй срок, но в то же время не могла запретить выдвигаться другим кандидатам. Таковых в Айове нашлось всего два — Билл Велд и Джо Уолш, и каждый из них набрал чуть больше 1% голосов. Несмотря на то, что сокрушительная победа Трампа в Айове была предсказуема, судя по количеству высокопоставленных «суррогатов», глава Белого дома рассматривает праймериз серьёзно и не хочет сдавать позиции ни в одном из штатов.