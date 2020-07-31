США

Масштабный взлом Twitter организовал 17-летний подросток

22:12, 31 июля 2020
Фото: unsplash.com

Прокурор округа Хилсборо американского штата Флорида Эндрю Уоррен предъявил обвинения во взломе аккаунтов известных людей и компаний в Twitter 17-летнему жителю США. Подростка задержали в городе Тампа.

Молодому человеку предъявили 30 обвинений, среди которых 17 обвинений в связанном с коммуникациями мошенничестве, обвинение в организованном мошенничестве, обвинение в мошенническом использовании личных данных и обвинение в незаконном доступе к электронному устройству, передаёт WFLA. Имя предполагаемого преступника власти не разглашают, так как ему ещё не исполнилось 18 лет.

Я хочу поздравить наших федеральных правоохранительных партнёров — прокуратуру США в северном округе Калифорнии, ФБР, Налоговое управление и секретную службу — а также правоохранительные органы Флориды. Они работали быстро, чтобы расследовать и идентифицировать виновника сложного и обширного мошенничества, — сказал Уоррен.

Минюст страны совместно с ФБР смол найти подозреваемого после комплексного расследования, проведённого на всей территории государства. По версии прокуратуры, преступление принесло подростку больше $100 тысяч в биткойнах за один день.

Так как это криптовалюта, биткойн трудно отследить и восстановить в случае кражи при мошенничестве, — отметили в ведомстве.

В Twitter поблагодарили правоохранительные органы и выразили готовность продолжать сотрудничество при работе над делом.

Со своей стороны мы стремимся быть прозрачными и регулярно предоставлять обновления, — написали в компании.

Как писал NEWS.ru, массовая хакерская атака была осуществлена в ночь с 15 на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в соцсети. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.

В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

В официальном заявлении соцсети отмечено, что это была слаженная и хорошо скоординированная атака. Преступники не только делали записи от имени пользователей, но и меняли ключевые настройки доступа.

Как именно удалось задействовать работников соцсети, пока доподлинно неизвестно. Пока есть несколько версий, среди которых — подкуп или шантаж. Доступ к большей части аккаунтов — особенно верифицированных — был восстановлен.

Указанный в записях кошелёк оказался реальным. На него даже были сделаны переводы на сумму 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам. Тем не менее утверждать о том, что это деньги обманутых людей, преждевременно: во время подобных атак мошенники для большей убедительности нередко совершают переводы сами себе.

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