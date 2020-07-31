Масштабный взлом Twitter организовал 17-летний подросток

https://static.news.ru/photo/82e0b810-d364-11ea-b146-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Прокурор округа Хилсборо американского штата Флорида Эндрю Уоррен предъявил обвинения во взломе аккаунтов известных людей и компаний в Twitter 17-летнему жителю США. Подростка задержали в городе Тампа.

Молодому человеку предъявили 30 обвинений, среди которых 17 обвинений в связанном с коммуникациями мошенничестве, обвинение в организованном мошенничестве, обвинение в мошенническом использовании личных данных и обвинение в незаконном доступе к электронному устройству, передаёт WFLA. Имя предполагаемого преступника власти не разглашают, так как ему ещё не исполнилось 18 лет.

Я хочу поздравить наших федеральных правоохранительных партнёров — прокуратуру США в северном округе Калифорнии, ФБР, Налоговое управление и секретную службу — а также правоохранительные органы Флориды. Они работали быстро, чтобы расследовать и идентифицировать виновника сложного и обширного мошенничества, — сказал Уоррен.

Минюст страны совместно с ФБР смол найти подозреваемого после комплексного расследования, проведённого на всей территории государства. По версии прокуратуры, преступление принесло подростку больше $100 тысяч в биткойнах за один день.

Так как это криптовалюта, биткойн трудно отследить и восстановить в случае кражи при мошенничестве, — отметили в ведомстве.

В Twitter поблагодарили правоохранительные органы и выразили готовность продолжать сотрудничество при работе над делом.

Со своей стороны мы стремимся быть прозрачными и регулярно предоставлять обновления, — написали в компании.

We appreciate the swift actions of law enforcement in this investigation and will continue to cooperate as the case progresses. For our part, we are focused on being transparent and providing updates regularly.



For the latest, see here https://t.co/kHty8TXaly — Twitter Comms (@TwitterComms) July 31, 2020

Как писал NEWS.ru, массовая хакерская атака была осуществлена в ночь с 15 на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в соцсети. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.

В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

В официальном заявлении соцсети отмечено, что это была слаженная и хорошо скоординированная атака. Преступники не только делали записи от имени пользователей, но и меняли ключевые настройки доступа.

Как именно удалось задействовать работников соцсети, пока доподлинно неизвестно. Пока есть несколько версий, среди которых — подкуп или шантаж. Доступ к большей части аккаунтов — особенно верифицированных — был восстановлен.

Указанный в записях кошелёк оказался реальным. На него даже были сделаны переводы на сумму 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам. Тем не менее утверждать о том, что это деньги обманутых людей, преждевременно: во время подобных атак мошенники для большей убедительности нередко совершают переводы сами себе.