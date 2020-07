Масштабный взлом Twitter организовал 17-летний подросток

Молодому человеку предъявили 30 обвинений, среди которых 17 обвинений в связанном с коммуникациями мошенничестве, обвинение в организованном мошенничестве, обвинение в мошенническом использовании личных данных и обвинение в незаконном доступе к электронному устройству, передаёт WFLA. Имя предполагаемого преступника власти не разглашают, так как ему ещё не исполнилось 18 лет.

Минюст страны совместно с ФБР смол найти подозреваемого после комплексного расследования, проведённого на всей территории государства. По версии прокуратуры, преступление принесло подростку больше $100 тысяч в биткойнах за один день.

В Twitter поблагодарили правоохранительные органы и выразили готовность продолжать сотрудничество при работе над делом.